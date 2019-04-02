ريال مدريد يكافئ ريغيلون بعقد جديد

أكد تقرير إعلامي يوم الثلاثاء أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يجهز عقدا للاعبه الشاب سيرخيو ريغيلون أفضل من العقد الحالي للاعب خاصة بعدما أصبح ريغيلون من أبرز نجوم الفريق في الموسم الحالي.

ويسعى الريال لمكافأة اللاعب على مستواه المتميز في مركز الظهير الأيسر للفريق هذا الموسم، وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية أن ريغيلون (22 عاما) يحصل حاليا على راتب مساو للاعبي فريق الشباب بالنادي لكنه ينتظر قفزة هائلة في الراتب طبقا للعقد الجديد، كما أشارت الصحيفة إلى أن العقد الجديد سيمدد ارتباط ريغيلون بالنادي الملكي حيث يمتد العقد الحالي للاعب إلى 30 يونيو 2020.

وأكدت الصحيفة أن الاتفاق بين النادي واللاعب تم بالفعل وأن العقد في انتظار الانتهاء من بعض التفاصيل الصغيرة، وتساءلت الصحيفة عن مصير اللاعب البرازيلي مارسيلو في ظل هذا العقد الجديد لريغيلون حيث فقد مارسيلو مكانه في مركز الظهير الأيسر للفريق لصالح ريغيلون خلال عهد سانتياغو سولاري المدير الفني السابق للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي ستتشارور مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق حاليا بشأن مارسيلو وما إذا كان اللاعب يدخل ضمن خطط زيدان للموسم المقبل أم لا.