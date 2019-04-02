زيدان يرفض الحديث عن "تصفية الفريق" احتراماً للاعبين

دافع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن مجموعة اللاعبين المتواجدين حاليا ضمن صفوف الفريق، مؤكدا في الوقت نفسه أن الفريق سيشهد تغييرات لكنه رفض الحديث عنها في الوقت الحالي.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم الثلاثاء للحديث عن المباراة المقررة يوم الأربعاء أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، إنه يرفض الحديث عن تصفية الفريق، ويعتبر ذلك افتقادا للاحترام إزاء اللاعبين الذين قدموا الكثير للملكي طوال الفترة الماضية.

وأضاف: تحدثنا بشأن العديد من الأشياء التي سنقوم بها في العام المقبل، وعلينا احترام اللاعبين المتواجدين معنا حاليا لأنهم قدموا الكثير، سنجري تغييرات، لكنه ليس الوقت المناسب للحديث عنها الآن، وإنما سيتم ذلك في وقته.

وأكد زيدان أنه سيكون مضطرا للاستغناء عن بعض العناصر: هذه هي الحياة. طالما أن تغييرات ستحدث، سأكون مجبرا على إبلاغ لاعب ما بأنه خارج الحسابات في مشروعنا المقبل، ولكن هذا سيكون مع نهاية الموسم.