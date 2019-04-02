سباليتي يعيد إيكاردي إلى قائمة إنتر أمام جنوى

قال لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر يوم الثلاثاء، إن المهاجم ماورو إيكاردي، الغائب عن الفريق والذي خرج من الحسابات منذ مفاوضات تجديد عقده في منتصف فبراير، سيعود للتشكيلة أمام جنوى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء.

وتم تجريد هداف إنتر في المواسم الأربعة السابقة من شارة القيادة بعد دخوله في مفاوضات طويلة لم تكلل بالنجاح من أجل توقيع عقد جديد. وقال اللاعب الأرجنتيني إنه لا يستطيع اللعب بسبب إصابة في الركبة.

وأبلغ سباليتي مؤتمرا صحفيا: إيكاردي في قائمة المباراة وسيكون ضمن التشكيلة الأساسية. الظروف الآن مهيأة أمام ماورو من أجل مساعدة الفريق مجددا. وواصل: لقد أظهر رد الفعل المناسب. تدرب جيدا في الأيام القليلة الماضية... هناك حاجة لكل قطرة عرق عندما تلعب بألوان ناديك.

ويحتل إنتر، الساعي لإنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، المركز الثالث في الدوري رغم أن لا تفصله سوى ثماني نقاط عن تورينو صاحب المركز التاسع.

وعاد إيكاردي للمران الأسبوع الماضي بعد مفاوضات بين محاميه والنادي، لكن سباليتي استبعده من مباراة لاتسيو يوم الأحد التي خسرها إنتر 1-صفر.