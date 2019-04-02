غوارديولا: أتفهم غضب وارنوك على التحكيم

اعترف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يتفهم شعور نيل وارنوك مدرب كارديف سيتي بعدما وجه انتقادات للتحكيم ورئيس لجنة الحكام مايك رايلي عقب فوز تشيلسي المثير للجدل 2-1 على النادي الويلزي يوم الأحد الماضي.



وقال وارنوك، الذي يسعى فريقه للافلات من الهبوط، إن مستوى التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز تراجع لان الحكم السابق رايلي يرأس لجنة الحكام في إنجلترا.



وأحرز سيزار أزبيليكويتا وروبن لوفتوس-تشيك هدفين قرب النهاية ليقلب تشيلسي تأخره إلى فوز 2-1 على مستضيفه كارديف سيتي، ومع اقتراب تشيلسي من هزيمة مخجلة ضد كارديف صاحب المركز 18 أعاده القائد أزبيليكويتا إلى المباراة بهدف بدا أنه من تسلل، وأكمل الفريق الضيف انتفاضته عندما ذهب البديل لوفتوس-تشيك إلى القائم البعيد ليهز الشباك بضربة رأس.



وأبلغ غوارديولا الصحفيين يوم الثلاثاء: الكل يتفهم رد فعله إزاء القرارات التحكيمية يوم الأحد. هذه القرارات قاسية على أي مدرب وناد ولاعب يرغب في البقاء في الدوري الممتاز. أتعاطف مع رد فعله وأتفهمه تماما.



وسيستعيد سيتي، الذي يتأخر بنقطتين عن ليفربول المتصدر، قمة الدوري الممتاز إذا تغلب على كارديف الأربعاء، لكن غوارديولا قال إن فريقه سيحسب ألف حساب للفريق الذي كاد

أن يتفوق على تشيلسي.



وتابع :بعد متابعة مباراة تشيلسي أرى أن كارديف عاد إلى الحياة. لم يخرج هذا الفريق من الحسابات بعد. نتعامل مع كل مواجهة قادمة على انها مباراة نهائية. لن ينقصنا الحماس والدافعية في هذه المباراة.



وسيغيب سيرجيو أغويرو مهاجم سيتي الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 19 هدفا بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في انتصار 2-صفر على مستضيفه فولهام مطلع الأسبوع. ويتوقع أن يشارك غابرييل جيسوس أساسيا بدلا منه.



وتابع: لم يتدرب أغويرو في اليومين السابقين ولن يشارك غدا. نأمل ان يكون جاهزا بحلول يوم السبت أو الثلاثاء المقبل. وسنتابع مدى تقدم حالته خلال الأيام المقبلة.