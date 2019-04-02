مانشستر سيتي يفقد الأرجنتيني أغويرو للإصابة

يفقد نادي مانشستر سيتي من جهود مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو خلال مواجهته مع كارديف سيتي يوم الأربعاء ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كشف مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا عن إصابته.

وقال المدرب الاسباني خلال المؤتمر الصحافي يوم الثلاثاء :لن يتمكن سيرخيو أغويرو من اللعب يوم الأربعاء، لم يتدرب خلال اليومين الأخيرين، آمل أن يتمكن يومي السبت أو الثلاثاء المقبلين من العودة، وسنرى مدى تطوره في الأيام المقبلة.

وتعرض أغويرو لإصابة في الفخذ خلال المباراة التي فاز بها سيتي على فولهام 2-صفر يوم السبت في المرحلة السابقة، وخرج من الملعب في الدقيقة 57، ومن المرجح أن يغيب المهاجم الأرجنتيني أيضا في مباراة يوم السبت أمام برايتون في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنجلترا، وضد المنافس اللندني توتنهام يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويضع غوارديولا ثقته بمهاجمه البرازيلي غابريال جيسوس لقيادة خط هجوم الـ "سيتيزينس" في سعيه لتحقيق رباعية تاريخية هذا الموسم، حيث فاز بكأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة، وما زال يصارع على ثلاث جبهات هي الدوري والكأس، بالإضافة إلى المسابقة القارية.

وقال غوارديولا: غابريال جاهز. ويمر بموسم جيد، وليس من السهل دائما اللعب في هذا النادي وفي نفس مركز سيرخيو. هو يتنافس ضد أسطورة، ضد لاعب رائع يعيش أفضل موسم له منذ قدومنا إلى النادي، عندما يلعب غابريال، يلعب بشكل جيد. سيساعدنا يوم الأربعاء، وسيصارع ويسجل الأهداف ويخلق المساحات للآخرين.

وسيكون سيتي أمام فرصة مثالية لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول، علما أنه يتأخر بفارق نقطتين "77 مقابل 79" مع مباراة مؤجلة ضد جاره اللدود مانشستر يونايتد.