ميلان يتعادل مع أودينيزي ويهدر فرصة استعادة المركز الثالث

أهدر فريق ميلان فرصة استعادة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم وتعادل مع ضيفه أودينيزي 1 - 1 يوم الثلاثاء في المرحلة الثلاثين للمسابقة.

وتقدم ميلان بهدف قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول بواسطة المهاجم البولندي الدولي كريستوف بيونتيك من ضربة رأس قوية، ولكن أودينيزي ظفر بنقطة التعادل بفضل الهدف الذي سجله كيفين لاسانيا في الدقيقة 65 مستغلا تمريرة رائعة من سيكو فوفانا.

ورفع ميلان رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث، أما أودينيزي فحصد هو الأخر نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة بفارق 15 نقطة عن نابولي الوصيف.

وخلال مسيرته في الموسم الحالي حقق ميلان 14 انتصارا وعشرة تعادلات وست هزائم، وفاز أودينيزي في سبع مباريات مقابل ثمانية تعادلات و14 هزيمة.