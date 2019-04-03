الأسطورة البرازيلية بيليه يدخل المستشفى احترازياً

أدخل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه البالغ من العمر 78 عاما، المستشفى في باريس كإجراء احترازي لمعاناته من "التهاب"، لكنه بصحة "جيدة"، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس يوم الأربعاء.

وأشارت المصادر إلى أن بيليه المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم ثلاث مرات، لا يزال في المستشفى يوم الأربعاء، وأن هذا الإجراء كان احترازيا قبل رحلة العودة الطويلة إلى البرازيل من العاصمة الفرنسية.

وبحسب مقربين منه، يعاني بيليه من "ارتفاع طفيف في الحرارة". وكان بيليه متواجدا في فرنسا حيث شارك مساء يوم الثلاثاء في حفل ترويجي أقامته إحدى العلامات التجارية الخاصة بالساعات، جمعه بالنجم الواعد للكرة الفرنسية لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

ويرتبط اللاعبان الحالي والسابق بعقد إعلاني مع الشركة. وخلال الحفل الذي أقيم في أحد فنادق العاصمة الفرنسية، بقي بيليه جالسا طوال الوقت، لكنه تحدث الى الصحافيين وتبادل أطراف الحديث والابتسامات مع مبابي.

وشكلت صحة بيليه، وهو اللاعب الوحيد المتوج بلقب المونديال ثلاث مرات، 1958، 1962، و1970، مدار قلق في الأعوام الماضية لاسيما في ظل تقدمه بالسن. وكان الحفل الذي أقيم يوم الثلاثاء، مقررا في نوفمبر، لكنه أرجئ في حينها بسبب الوضع الصحي لبيليه.

وفي العام 2016، كان من المقرر أن يضيء بيليه شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو، لكنه اضطر للغياب عن الحفل لظروف صحية أيضا. كما ظهر في العديد من المناسبات وهو جالس على كرسي متحرك.

وعانى بيليه في نوفمبر 2014 من التهاب حاد في المسالك البولية، اضطره لدخول غرفة العناية المركزة، وسط قلق كبير حول العالم من احتمال وفاة اللاعب الذي يعد من الأبرز على مر التاريخ.

وسجل بيليه في مسيرته أكثر من ألف هدف في 1363 مباراة، منها 77 هدفا في 91 مباراة بقميص السيليساو. وهو اختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وخلال الحفل الذي أقيم يوم الثلاثاء، تحدث بيليه ومبابي في مقابلة مشتركة إلى فرانس برس، حيث توجه البرازيلي إلى الفرنسي بالقول إن في إمكانه السير على خطاه وتحقيق إنجاز الوصول إلى الألف هدف.

وأشار بيليه إلى أنه سجل خلال مسيرته الأسطورية أكثر من 1000 هدف، بينما وصل مبابي البالغ 20 عاما إلى 103 أهداف حتى الآن. وقال البرازيلي إنه "أمر ممكن، لقد سجلت 1025 بالضبط، لذا فإن 1000 هدف ممكن بالنسبة له".

وخفف مبابي، 20 عاما، الذي أصبح العام الماضي ثاني مراهق فقط يسجل في نهائي كأس العالم بعد بيليه، وذلك في المباراة النهائية لمونديال روسيا ضد كرواتيا، 4-2، من حجم توقعات أسطورة البرازيل بالقول "أعتقد أنه حتى لو قمنا بعد الأهداف في ملاعب الأحياء وأهداف لعبة بلايستايشن، فلن أكون قادرا على الوصول إلى 1000 هدف".

وأردف ممازحا "سنحاول الاقتراب قدر الإمكان، لكني أعتقد بأني سأكون بعيدا عن الألف هدف مع وصولي إلى نهاية مسيرتي".