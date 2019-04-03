الإصابة تهدد تواجد موراتا في قمة برشلونة وأتليتكو

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم أن مهاجمه ألفارو موراتا أصيب بالتواء في كاحل القدم اليمنى وقد يغيب عن مباراة الفريق أمام مضيفه برشلونة يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني .



وتعرض موراتا للإصابة في مباراة أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء أمام منافسه جيرونا، وتم استبداله في الدقيقة 85 من اللقاء باللاعب خوانفران.

وفاز النادي المدريدي بالمباراة بهدفين نظيفين سجلهما اللاعبان دييغو غودين وأنطوان غريزمان.



ورغم تأكيد دييغو سيميوني، المدير الفني الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد، فإن موراتا تعرض لكدمة بسيطة، أثبت الفحوصات التي أجريت للاعب صباح يوم الأربعاء معاناة نجم هجوم المنتخب الإسباني من إصابة قوية.

وقال أتلتيكو مدريد في بيان له: التقرير الطبي يشير إلى أن لاعبنا يعاني من التواء في الكاحل.