العروض تنهال على فاران.. وزيدان لا يتوقع رحيله

كشفت وسائل إعلام إسبانية يوم الأربعاء أن العروض بدأت تنهال على المدافع الفرنسي رافايل فاران، نجم ريال مدريد، بعدما كشف عن رغبته في الرحيل عن فريقه الحالي في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية في عددها الصادر يوم الأربعاء إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انضم إلى قافلة المهتمين بالحصول على خدمات فاران الفائز مع فرنسا ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويتطلع باريس سان جيرمان للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي لتدعيم خطه الدفاعي وتجهيز بديل لقائده المخضرم، البرازيلي تياغو سيلفا الذي ينتهي تعاقده في يونيو 2020.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المدافع البرازيلي سيتم عامه الخامس والثلاثين مع انتهاء تعاقده، ولذلك يسعى باريس سان جيرمان لإيجاد بديل شاب قادر على العطاء لسنوات لشغل مركز قلب الدفاع.

وقالت "أس" أن أندية يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني ترغب في التعاقد مع فاران، ولكنهم سيواجهون عثرة في سبيلهم نحو تحقيق ذلك الأمر، ألا وهي قيمة الشرط الجزائي المدرج بتعاقد اللاعب مع ريال مدريد والبالغ 500 مليون يورو.

وعلى جانب أخر، أكد المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، أنه لا يتخيل النادي الملكي بدون فاران، وأردف قائلا: إنه هنا منذ ثماني سنوات ويقوم بالأمور على نحو جيد، هو لم يبلغني بشيء.