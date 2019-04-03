إمبولي يصعق نابولي بثنائية ويقرّب يوفنتوس من التتويج

عاد نابولي إلى نزيف النقاط ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة مفاجئة 1 - 2 أمام مضيفه إمبولي المتعثر يوم الأربعاء في المرحلة الثلاثين للمسابقة.

وتجمد رصيد نابولي، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم، عند 63 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد إمبولي، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 28 نقطة، ليرتقي إلى المركز السابع عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، وينعش آماله في البقاء بالمسابقة.

وبادر دييغو فارياس بالتسجيل لمصلحة إمبولي في الدقيقة 29، لكن بيوتر زيلينسكي أدرك التعادل لنابولي في الدقيقة 44. وأعاد جيوفاني دي لورينزو التقدم لإمبولي في الدقيقة 52، ليحاول نابولي إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى، ليكتفي بتحقيق أربعة انتصارات فقط في مبارياته العشر الأخيرة بالمسابقة.

بتلك النتيجة، قدم نابولي هدية أخرى ثمينة ليوفنتوس المتصدر برصيد 81 نقطة، الذي بات على مشارف الاحتفاظ باللقب للموسم الثامن على التوالي.