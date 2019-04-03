بايرن يفلت من هايدنهايم بصعوبة ويبلغ نصف نهائي الكأس

احتاج بايرن ميونخ إلى جهد مضاعف يوم الأربعاء لتخطي عقبة ضيفه هايدنهايم (درجة ثانية) في الدور ربع النهائي لكأس ألمانيا في كرة القدم، بفوزه 5-4 في مباراة خاض معظمها بعشرة لاعبين.

وبعد افتتاح بايرن التسجيل بشكل مبكر نسبيا، فتح طرد مدافعه نيكلاس سوله في الدقيقة 13 باب الأداء الهجومي المفتوح على مصراعيه، ما أثمر غزارة تهديفية ستة منها في الشوط الثاني، بينها "هاتريك" للاعب هايدنهايم روبرت غلاتزل، قبل أن تحسم خبرة فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش النتيجة وبلوغ نصف النهائي بركلة جزاء من المهاجم البولندي البديل روبرت ليفاندوفسكي.

وشكل طرد سوله نقطة تحول في المباراة على ملعب "أليانز أرينا"، فقد عرقل المدافع لاعب هايدنهايم روبرت أندريش على حافة المنطقة وهو في طريقه للانفراد بالمرمى البافاري. وبعدما منح الحكم سوله بطاقة صفراء، توقفت المباراة لإجراء مراجعة بتقنية الفيديو "في ايه آر"، ورفعت على إثرها البطاقة الحمراء في وجه المدافع الألماني، على اعتبار أنه كان آخر لاعب بين المهاجم والمرمى، وسط احتجاج لاعبي بايرن. نفذ مارك شناترر الركلة لترتد من عارضة مرمى سفن أولرايش.

وسرعان ما قدم فريق الدرجة الثانية مظهرا مختلفا في ظل تفوقه العددي، وتمكن سريعا من استغلال ثغرات دفاعية في صفوف بايرن، على رغم قيام كوفاتش بإخراج الجناح الفرنسي فرانك ريبيري والدفع بقلب الدفاع جيروم بواتنغ لتعويض طرد سوله. وأتى التعادل في الدقيقة 26 برأسية من غلاتزل الذي استغل بشكل مثالي كرة عرضية من شناترر. وأثمر اعتماد هايدنهايم على الهجمات المرتدة السريعة هدفا مباغتا قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول، وهذه المرة عبر شناترر نفسه من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ودخل بايرن الشوط الثاني بصورة مغايرة بعدما دفع كوفاتش بليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان بدلا من البرازيلي رافينيا والكولومبي خاميس رودريغيز. وأثمرت ثنائية ليفاندوفسكي-توماس مولر نجاحا مثاليا لبايرن ومدربه، إذ سجلا هدفين في دقيقتين.

وأتى هدف التعادل عبر تسديدة رائعة من مولر من داخل منطقة الجزاء، عندما استغل كرة رأسية ساقطة من ليفاندوفسكي، واستدار على نفسه وسدد الكرة قوية في شباك الحارس كيفن مولر (53).

ورد الألماني الهدية إلى البولندي في الدقيقة 55، إذ مرر كرة عرضية إليه داخل المنطقة، ارتمى نحوها ليفاندوفسكي وحولها إلى داخل الشباك. وواصل هايدنهايم تراجعه مع تسجيل غنابري الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 66، عندما حول الكرة إلى الشباك من مسافة قصيرة، بعد تمريرة رأسية متقنة من المدافع ماتس هوملس إثر ركلة ركنية. لكن الفريق الزائر قلب الأمور سريعا عبر غلاتزل الذي تمكن من تسجيل هدفين في ظرف ثلاث دقائق فقط، الأول عبر تسديدة زاحفة من حافة المنطقة (74)، والثاني من ركلة جزاء نفذها بهدوء في وسط المرمى (77).

ولم تستمر آمال هايدنهايم بتحقيق المفاجأة لفترة طويلة، إذ تحصل ليفاندوفسكي على ركلة جزاء بعد لمسة يد من مارنون بوش لكرة هيأها البولندي لنفسه، قبل أن يسجل الركلة هو أيضا على يمين الحارس مولر (84). وتقام مباراة ثانية ضمن ربع النهائي بين شالكه وضيفه فيردر بريمن.