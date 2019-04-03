برشلونة يقتنص تعادلاً مثيراً أمام فياريال

اقتنص برشلونة تعادلًا مثيرا من مضيفه فياريال 4- 4 يوم الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة عن طريق البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة 12، قبل أن يضيف مواطنه مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة 16، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، قلص النيجيري سامويل شاكويزي النتيجية لفياريال، ثم سجل الكاميروني كارل ايكامبي الهدف الثاني في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 62 نجح فيسنتي ايبورا في تسجيل الهدف الثالث لفريقه فياريال، ثم سجل الكولومبي كارلوس باكا الهدف الرابع في الدقيقة 80، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، قلص الأرجنتيني ليونيل ميسي الفارق لفريقه من ضربة حرة مباشرة، ثم سجل لويس سواريز هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ورفع برشلونة رصيده إلى 70 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما رفع فياريال رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر.