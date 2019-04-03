بونوتشي يثير الجدل.. ستيرلنغ يضحك ودورتموند يهاجم بطريقته الخاصة

هاجم نجوم كرة القدم العالميين نظيرهم الإيطالي ليوناردو بونوتشي بعدما خرج بتصريحات يوضح فيها أن زميله مويس كين يتشارك اللوم مع الجماهير في الحادثة التي وقعت يوم الاثنين.

وكان مويس كين قد سجل الهدف الثاني في مرمى كالياري قبل أن يقف أمام جماهير كالياري ليبدأوا شتمه والتلفظ بعبارات وهتافات عنصرية تجاهه. وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها جماهير كالياري بالهتافات العنصرية أمام اللاعبين، ففي 2018 هتفت ضد بليز ماتويدي لاعب يوفنتوس، وفي 2016 أمام الغاني سولي مونتاري.

وبعد انتهاء المباراة، قال بونوتشي في تصريحات مثيرة: مويس كين يتشارك اللوم مناصفة مع جماهير كالياري، حيث لم يكن عليه الاحتفال أمام الجماهير، لذلك أرى أن اللوم 50 – 50 بين كين والجماهير.

وبعد تصريحه المثير للجدل، بدأ اللاعبون الدفاع عن كين كما هاجم بعضهم تصريحات بونوتشي، حيث قال ممفيس ديباي، مهاجم ليون الفرنسي: إنه من العار أننا وصلنا إلى 2019 وما زال البعض يتحدث عن العنصرية ولكننا يجب أن نقف معاً.. نحن سواسية. وكتب رحيم ستيرلنغ، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، منتقدا بونوتشي، وقال: اللوم 50 – 50، كل ما يجب أن نفعله الآن هو الضحك.

وقال ماتويدي، الذي تعرض للهتافات العنصرية هو أيضا عبر حسابه في "تويتر" أبيض + أسود لا للعنصرية، مستخدما لقب يوفنتوس في إيطاليا "بيانكونيري" والتي تعني اللونين الأبيض والأسود. فيما قال البلجيكي كريستيان بنتيكي، مهاجم ليفربول السابق وكريستال بالاس الحالي على "تويتر": ما حدث الليلة الماضية لكين لا يبرر، حادثتان بيّنا الأشياء الصادمة التي تحصل للعبتنا الجميلة، وأنا أكن كل الاحترام لكين وستيرلنغ وكيف تعاملا.

وعبر بوغبا عن رأيه في إنستغرام وهو ناشرا صورة المهاجم الإيطالي الشاب وكتب "أنا أدعم كل الحروب على العنصرية نحن جميعا سواسية". ودعم بالوتيلي كين ومتويدي قائلا "رغم أن أقدارنا مختلفة لكن لا يجب أن يكون هناك أي شيء يفرقنا، أنا ضد العنصرية في أي مكان وفي أي زمان للأبد".

ولم يكتف اللاعبون بإبداء آرائهم حيال ما حدث لكين وماتويدي ليقوم حساب نادي دورتموند الألماني بنشر صوة على "تويتر" ويظهر فيها الألماني رويس مراوغا بونوتشي وهو واقع على الأرض في هجوم على تصريحاته المثيرة للجدل.