سواريز يشيد بروح لاعبي برشلونة بعد التعادل المثير

أشاد المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، بالروح التي تمتع بها فريقه بعد تعادله يوم الثلاثاء 4 - 4 مع ضيفه فياريال في مباراة مثيرة حسمت في الدقائق الأخيرة، مؤكدا أنه وزملاءه أثبتوا أنهم مصرون على حسم لقب مسابقة الدوري الإسباني.



وقال سواريز: أعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة، كنا نستحق أن ننهي الشوط الأول فائزين، فياريال في موقف متأزم ولديهم من اللاعبين من هم على مستوى عال في الأمام، تركنا مساحات ولذلك تمكنوا من تحقيق نتيجة جيدة.



وأضاف سواريز، الذي سجل الهدف الرابع لبرشلونة في المباراة ليمنحه نقطة ثمينة: ولكن أشيد بالروح التي رأيتها في الفريق والتي تتجلى في عدم الاستسلام، حتى اللحظة الأخيرة أظهرنا أننا نريد أن نحسم الدوري.

وردا على سؤاله عن سياسية التناوب التي يتبعها المدير الفني لبرشلونة، ارنستو فالفيردي، أشار سواريز قائلا: يجب على المدرب أن يقوم بهذا لأن هناك لاعبين لا يتحملون الموسم بأكمله.