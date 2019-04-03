كيروش "يخنق" الاتحاد الإيراني.. والأخير لا يملك المال

أكد وزير الرياضة الإيراني مسعود سلطاني أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم يبحث حاليا عن مدربين مناسبين لإسناد تدريب المنتخب الإيراني إلى أحدهم، فيما يطالب البرتغالي كيروش المدرب السابق بمبلغ 800 ألف يورو تمثل مستحقاته المالية.

وأوضح سلطاني، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" أن الاتحاد لا يزال في مرحلة البحث عن المدرب الجديد للفريق وأن موعد تولي هذا المدرب للمسؤولية لم يتضح بعد.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش استقال من منصب المدير الفني للمنتخب الإيراني في نهاية يناير الماضي بعدما قاد الفريق إلى المربع الذهبي في بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات. وما زال مقعد المدير الفني للفريق شاغرا حتى الآن.



وتبرز العقوبات الأميركية ضد إيران بين العقبات التي تعترض طريق الاتحاد الإيراني للتعاقد مع مدرب جديد للفريق، حسبما أكد الاتحاد الإيراني للعبة.

ونتيجة لهذه العقوبات، تضاعف سعر الصرف للعملة الأجنبية في مواجهة الريال الإيراني لأربعة أمثاله ما يضاعف بشكل هائل قيمة المقابل المالي الذي سيحصل عليه المدرب الأجنبي الجديد للفريق حيث سيتقاضى المدرب الجديد راتبه بالعملة الأجنبية وأشار مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني للعبة حاليا إلى أن الاتحاد لا يمتلك هذه الأموال حاليا.

وفي ظل هذه الأزمة، قد يكون المدرب الوطني هو البديل المتاح ولكن تاج ومسؤولي الاتحاد يرفضون هذا الخيار حسبما أفادت بعض التقارير، وإضافة لهذا، يتعين على الاتحاد سداد المستحقات المتأخرة للبرتغالي كيروش والتي تبلغ 800 ألف يورو. وذكرت تقارير إخبارية أن كيروش سيلجأ لإقامة دعوى قضائية ضد الاتحاد الإيراني حال عدم حصوله على هذه المبالغ.