يونايتد يسقط أمام ولفرهامبتون .. وهبوط فولهام

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام مضيفه وولفرهامبتون 1 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت هذه المرحلة أيضا هبوط فولهام إلى دوري الدرجة الأولى عقب خسارته أمام مضيفه واتفورد 1 - 4، ليصبح ثاني الهابطين بعد هيديرسفيلد.

وعلى ملعب مولينيو، قلب فريق وولفرهامبتون تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه مانشستر يونايتد إلى فوز 2 - 1K وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله سكون مكتوميناي في الدقيقة 13 وتعادل دييغو غوتا لوولفرهامبتون في الدقيقة 25 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، تلقى مانشستر يونايتد ضربة موجعة بعد طرد أشلي يانغ في الدقيقة 57، وتمكن فريق وولفرهامبتون من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77 عن طريق كريس سمولينغ، لاعب مانشستر يونايتد، الذي سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 61 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف توتنهام، الذي يواجه كريستال بالاس يوم الأربعاء.

وفي المباراة الثانية، أصبح فولهام ثاني الهابطين من الدوري الممتاز عقب خسارته الكبيرة أمام مضيفه واتفورد 1 - 4.

وسجل أهداف واتفورد عبد الله دوكوري في الدقيقة 23 وويل هيوز في الدقيقة 63 وتروي ديني في الدقيقة 69 وكيكو فيمينيا في الدقيقة 75، فيما سجل هدف فولهام الوحيد ريان بابل في الدقيقة 33.

وتوقف رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، ليتأكد هبوطه رسميا، وليصبح ثاني الهابطين بعد هيديرسفيلد تاون، فيما رفع واتفورد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثامن.