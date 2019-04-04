استبعاد beIN SPORTS من شبكة أميركية.. ولجنة فيدرالية ترفض شكواها

أصبح مستقبل شبكة beIN القطرية في أميركا موضع شك بعدما رفضت لجنة الاتصالات الفيدرالية "FCC" الشكوى الثالثة المقدمة من الشبكة القطرية ضد "كومكاست".

وباتت القناة القطرية تعاني بسبب عدم رغبة الشبكة الحاملة لها "كومكاست"، التجديد معها، كما رفضوا التساهل معها وتخفيض الشروط لإدخالها ضمن مجموعة قنواتهم، ولذلك قدمت القناة القطرية بالشكوى 3 مرات بعذر التمييز ضدها ولكن تم رفض الشكاوى الثلاث، واستنفدت الشبكة القطرية جميع حقوق الاستئناف.



وبحسب موقع "سبورت بزنس" فإن "كومكاست" انفصلت عن القنوات القطرية من 31 يوليو 2018، ومنذ ذلك الوقت قدمت الأخيرة 3 احتجاجات للجنة الاتصالات الفيدرالية، رفض الأول والثالث، فيما لا يزال الثاني لم يحدد القرار فيه بعد. كما أضافت احتجاجا أخيرا إلا أن "كومكاست" طلبت من اللجنة الفيدرالية حذفه، مضيفة بأن رفع الدعوى الأخير من القناة كان خاطئاً.

وأصبح مستقبل الشبكة في موضع شك، إذ انتشرت شائعات تفيد بأن رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" لا تفكر في تمديد عقدها مع الشبكة القطرية والذي ينتهي في 2020.

وبخصوص الدعوى القضائية المرفوضة، قال المكتب الإعلامي في لجنة الاتصالات الفدرالية "بي إن قدمت احتجاجا إضافيا من دون الحصول على طلب من المكتب الإعلامي للجنة، كما افتقر الاحتجاج إلى وجود "ظروف استثنائية" والتي تتيح لنا الموافقة على تقديم الاحتجاج الإضافي".