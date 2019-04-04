الاتحاد الإنجليزي: ليفربول الأكثر إنفاقا على وكلاء اللاعبين

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس إن أندية الدوري الممتاز أنفقت رقما قياسيا بلغ 260 مليون جنيه استرليني "341.3 مليون دولار" لوكلاء اللاعبين العام الماضي.



ووفقا للأرقام التي كشف عنها الاتحاد فإن ليفربول المنافس على اللقب تصدر الأندية العشرين عندما دفع 43.7 مليون في صورة عمولات لوكلاء اللاعبين على مدار 12 شهرا انتهت في 31 يناير الماضي متقدما على مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد مجتمعين.



وأنفق ليفربول للتعاقد مع لاعبين جدد قبل بداية الموسم الحالي، حيث دفع 117 مليون استرليني لضم الحارس اليسون من روما ونابي كيتا من لايبزيغ وفابينيو من موناكو وشيردان شاكيري من ستوك سيتي.



وجاء تشيلسي في المركز الثاني بمبلغ 26.8 مليون استرليني يليه مانشستر سيتي 24 مليون استرليني فيما حل كارديف سيتي في المركز الأخير بمبلغ 2.8 مليون استرليني، وأنفق توتنهام هوتسبير 11 مليون استرليني في صورة عمولات للوكلاء رغم عدم تعاقده مع لاعبين جدد في اخر فترتي انتقال.



وقال الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" في سبتمبر الماضي إنه سيجري إصلاحات في نظام انتقالات اللاعبين و تقييد إعارتهم والحد من الرسوم التي يتقاضاها الوكلاء.