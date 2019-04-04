إيكاردي يعود ويقود إنترميلان لفوز كبير على جنوى

أنعش إنتر آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 - صفر على مضيفه جنوى.

وارتفع رصيد إنتر، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب خسارته صفر - 1 أمام مضيفه لاتسيو في المرحلة الماضية، إلى 56 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد جنوى عند 33 نقطة في المركز الثاني عشر.

وافتتح روبيرتو غاليارديني لإنتر في الدقيقة 15، قبل أن يضيف النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الثاني في الدقيقة 40 من ركلة جزاء تسبب فيها كريستيان روميرو مدافع جنوى، الذي تلقى على إثرها البطاقة الحمراء في الدقيقة 39. وعزز إيفان بيريسيتش النتيجة لمصلحة إنتر بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 54، قبل أن يعود غاليارديني لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 81.

وأهدر روما نقطتين ثمينتين في صراعه للتأهل لدوري الأبطال في الموسم القادم، بعدما تعادل 2 - 2 مع ضيفه فيورنتينا.

وظل روما، الذي لم يحقق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي، في المركز السابع برصيد 48 نقطة، فيما رفع فيورنتينا رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر. وبادر جيرمان بيزيلا بالتسجيل لفيورنتينا في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل نيكولو زانيولو سريعا لمصلحة روما في الدقيقة 14.

وأعاد جيرسون سانتوس فيورنتينا للمقدمة من جديد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 51، غير أن فرحة الضيوف بالتقدم لم تدم طويلا بعدما أدرك دييغو بيروتي التعادل لروما في الدقيقة 57.