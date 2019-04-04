بونوتشي: تعليقاتي بشأن العنصرية ضد كين أسيء فهمها

قال ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس إن تعليقاته بشأن زميله مويزي كين وتحميله بعض المسؤولية للهتافات العنصرية التي تعرض لها أمام كالياري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء الماضي قد أسيء فهمها.

وتعرض بونوتشي للانتقاد من العديد من اللاعبين عقب قوله إن كين يتحمل 50 بالمئة من هذه الواقعة وجماهير كالياري 50 بالمئة.

وقال الدولي الإيطالي عبر تطبيق "إنستغرام" يوم الخميس: أدليت بتصريحات عقب انتهاء المباراة مباشرة وكلماتي أسيء فهمها تماما ربما بسبب أني كنت متعجلا للغاية في الطريقة التي عبرت بها عن أفكاري، ساعات وسنوات ليست كافية للحديث عن هذا الموضوع. أدين بشدة كافة أشكال العنصرية والتمييز. هذه الانتهاكات غير مقبولة على الإطلاق وهذا أمر مفروغ منه ولا يجب أن يساء فهمه.

ووقف كين، الذي تعرض لهتافات عنصرية طوال المباراة، أمام جماهير كالياري خلف المرمى عقبت تسجيله الهدف الثاني في الفوز 2-صفر وفتح ذراعيه.

وردت جماهير كالياري على ذلك بإطلاق إهانات عنصرية منها أصوات تشبه أصوات القردة ضد كين. واعتبر مشجعون هذا الرد بمثابة طريقة لإزعاج لاعب منافس بغض النظر عن عرقه.

وقال بونوتشي حينها إن كين كان ينبغي عليه الاحتفال مع زملائه بالهدف وهي تصريحات أثارت رحيم سترلينغ مهاجم منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي وعلق قائلا :كل ما يمكن أن تفعله الآن هو أن تضحك.

وقال يايا توري لاعب الوسط السابق لبرشلونة ومانشستر سيتي إنه لا يمكن تصديق حدوث مثل هذه الأفعال في 2019، وقال لاعب ساحل العاج في مؤتمر في لندن: زميل في الفريق.. يقول للاعب يجب الا تفعل ذلك. هذا مخز. الناس بحاجة للتعامل مع هذه الأمور بجدية. شعرت بالصدمة عندما شاهدت ذلك.