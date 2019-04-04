ديمبيلي يعود.. وحظوظه في اللحاق بمباراة مانشستر يونايتد ترتفع

شارك جناح نادي برشلونة، متصدر وبطل الدوري ىالإسباني، الفرنسي عثمان ديمبيلي الخميس جزئيا في تدريبات فريقه، ما رفع منسوب التفاؤل بقدرته على المشاركة في المواجهة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وأعلن النادي الكاتالوني :ديمبيلي وغاسبر سيليسن "حارس مرماه الهولندي الذي يعاني من إصابة بدوره" شاركا بقسم من تدريبات المجموعة. وكان ديمبيلي أصيب بتمزق عضلي خلال مباراة فريقه ضد ليون الفرنسي "5-1" في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال في 13 مارس الماضي عندما أعلن حينها ناديه غيابه لفترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع.

وكشفت الصحف الإسبانية أن ديمبيلي لن يكون جاهزا لخوض مباراة القمة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري المحلي يوم السبت، لكنه قد يلتحق بالمجموعة في المباراة ضد مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن المدرب إرنستو فالفيردي سيخضعه لفحص يوم الجمعة، لكنه على الأرجح لن يستدعيه الى اللائحة الرسمية المدعوة لمواجهة أتلتيكو مدريد لكي يكون جاهزا لمواجهة مانشستر يونايتد. بدورها، أشرات صحيفة "آس" إلى وجود حظوظ ليكون ضمن اللائحة ضد مانشستر يونايتد.