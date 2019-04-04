ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق مع أدريان رابيو

المصدر: مدريد - د ب أ

أفادت تقارير صحافية أن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم توصل لاتفاق مع أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان للحصول على خدماته في الصيف في صفقة انتقال حر.

وأفاد تقارير نشرته صحيفة "ال موندو ديبورتيفو" إن اهتمام ريال مدريد بضم اللاعب نقلها زين الدين زيدان مدرب الفريق، حيث يسعى المدرب الفرنسي لإبرام صفقة مع مواطنه، بعدما أعطى فلورنتينو بيريز رئيس النادي الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

ولم يشارك رابيو "23 عاما" مع باريس سان جيرمان خلال الأربعة أشهر الماضية، ويأتي هذا التقرير عقب تقرير نشرته "كانال بلس" الفرنسية أشارت خلاله إلى أن ريال مدريد واللاعب توصلا بالفعل إلى اتفاق شفهي بشأن الصفقة.

وكانت تقارير إعلامية سابقة ادعت أن برشلونة حاول التعاقد مع اللاعب مقابل 40 مليون يورو الصيف الماضي ولكن المفاوضات توقفت.