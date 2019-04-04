ريفالدو: نيمار سينجح مع الريال.. وغريزمان هرب من "ظل ميسي"

أكد نجم كرة القدم البرازيلي ريفالدو أن مواطنه فينيسيوس جونيور، نجم هجوم ريال مدريد الإسباني، كان يستطيع التألق أيضا إذا انتقل إلى برشلونة.

وقال ريفالدو: فينيسيوس لديه الإمكانيات التي تؤهله للعب في ريال مدريد وبرشلونة. يمكنه تحقيق النجاح أينما لعب، كما أعرب ريفالدو عن اعتقاده بأن اللاعب يمكنه تقديم مستويات رائعة إذا انضم إليه لاعب برازيلي آخر في هجوم ريال مدريد.

وأشار ريفالدو إلى أن اللاعب الشاب يمكنه، على سبيل المثال، تشكيل ثنائي هجومي رهيب مع مواطنه نيمار حال انتقل الأخير من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى النادي الملكي، وقال ريفالدو: نيمار لاعب عظيم وإذا لعب لناد مثل ريال مدريد سيحقق نجاحا هائلا.

وأضاف: نيمار والفرنسي كيليان مبابي لاعبان متميزان، وريال مدريد يحتاج إلى لاعبين بمثل هذه الإمكانيات. ريال مدريد لم يظهر بالشكل الجيد الموسم الحالي ويحتاج إلى بعض التعاقدات الجيدة لتغيير وضعه.

وكشف عن رغبته في مشاهدة الفرنسي أنطوان غريزمان بقميص فريقه السابق، برشلونة الإسباني، وأكد ريفالدو أنه يتفهم السبب وراء عدم موافقة اللاعب على الانتقال لبرشلونة العام الماضي، مشيرا إلى أنه من الصعب أن تكون في ظل ليونيل ميسي وأن غريزمان ربما اعتقد أن انتقاله لبرشلونة في ظل وجود ميسي سيجعله بعيدا عن الأضواء وأن أحدا لن يتحدث عنه.

وأشار ريفالدو إلى أن كل لاعب لديه طريقته التي يرى بها الأشياء، وقال: فضل غريزمان البقاء في أتلتيكو مدريد. هناك العديد من اللاعبين العظماء في برشلونة مثل ميسي. اعتقد غريزمان أن أحدا لن يتحدث عنه إذا انتقل إلى برشلونة. ولهذا، رأى اللاعب أنه من الأفضل له أن يظل في أتلتيكو.

وأضاف ريفالدو : أتمنى أن يوقع غريزمان لبرشلونة. إنه لاعب رائع. مستواه يقترب كثيرا من ميسي وكريستيانو رونالدو. توج غريزمان بلقب كأس العالم كما أنه لاعب رائع ومهم.