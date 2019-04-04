ساوثغيت ينال وسام الإمبراطورية البريطانية

نال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم يوم الخميس وسام الإمبراطورية البريطانية في قصر بكنغهام عقب قيادته الفريق للدور قبل النهائي في كأس العالم التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي.

وقدم الأمير تشارلز الوسام إلى ساوثغيت "48 عاما"، الذي ظهر بصدريته المعتادة، بسبب خدماته لكرة القدم بعد أن تم ضمه للائحة الشرف الخاصة بالملكة إليزابيث للعام الجديد 2019.

وقال ساوثغيت لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية عقب الاحتفال: الأمر في غاية الخصوصية. إنها مزية أن أكون مدربا للمنتخب الإنجليزي وأن أحصل على وسام من العائلة المالكة.. كما أنه لمن دواعي فخري أن أكون من أشد المعجبين بالعائلة المالكة، هذا في غاية الخصوصية. إنها لحظة ستظل حاضرة في ذهني إلى الأبد.

وتلقى كين الشهر الماضي ميدالية الإمبراطورية البريطانية الشهر الماضي. وتصدر كين قائمة الهدافين برصيد ستة أهداف في روسيا لكن الفريق ودع النهائيات عقب الخسارة أمام كرواتيا 2-1 في الدور قبل النهائي.

وجاء وسام الإمبراطورية الذي حصل عليه ساوثغيت عقب تقدم إنجلترا لمركز واحد نحو الرابع في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد الفوز على التشيك والجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020.