يوفنتوس يعلن تمديد عقد ماندزوكيتش حتى 2021

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس عن تمديد عقد مهاجمه الكرواتي الدولي ماريو ماندزوكيتش حتى 2021.

ومن المتوقع أن يحصل ماندزوكيتش بموجب العقد الجديد على راتب سنوي قدره خمسة ملايين و500 ألف يورو بجانب حوافز أخرى، بزيادة قدرها مليون يورو عن راتبه السابق.

وانضم ماندزوكيتش الذي يكمل عامه الثالث والثلاثين الشهر المقبل إلى يوفنتوس في 2015 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، وسبق لماندزوكيتش اللعب في صفوف ان كيه زغرب ودينامو زغرب الكرواتيين وفولفسبورغ وبايرن ميونخ الألمانيين.

وسجل المهاجم الكرواتي 43 هدفا خلال 159 مباراة مع يوفنتوس، كما ساهم ماندزوكيتش بـ24 تمريرة حاسمة وفاز مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات

وأعلن ماندزوكيتش في أغسطس الماضي اعتزال اللعب الدولي مع منتخب كرواتيا، وجاء اعتزال ماندزوكيتش للعب الدولي بعد نحو شهر من بلوغ كرواتيا المباراة النهائية لكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ قبل الخسارة أمام فرنسا، ومنذ الظهور الأول مع منتخب كرواتيا في 2007 شارك ماندزوكيتش في 89 مباراة دولية وسجل 33 هدفا بما في ذلك هدفه في شباك فرنسا في نهائي مونديال روسيا وأيضا في شباك إنجلترا في المربع الذهبي.