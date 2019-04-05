أتالانتا يتجاوز بولونيا برباعية ويقترب من ميلان

عزز أتالانتا حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الصريح على بولونيا 4 - 1 يوم الخميس في المرحلة الثلاثين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وبهذا الفوز قلص أتالانتا الخامس الفارق بينه وبين ميلان الرابع إلى نقطة واحدة، 51 مقابل 52، مستغلا سقوط الأخير في فخ التعادل مع أودينيزي 1 - 1 في هذه المرحلة.

وحسم أتالانتا المباراة في ربع الساعة الأول بتسجيله الأهداف الأربعة التي تناوب عليها السلوفيني يوزيب إيليتشيتش، 3 و5، والهولندي هانس هاتيبور، 9، والكولومبي دوفان زاباتا، 15، في حين سجل ريكاردو أورسولينو هدف بولونيا الوحيد، 54.

وعمق ساسولو جراح كييفو صاحب المركز الأخير بفوزه عليه برباعية نظيفة. الفوز هو الأول لساسولو منذ 26 يناير ليعزز رصيده في وسط الترتيب حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

وافتتح التركي مريح ديميرال التسجيل لأصحاب الأرض بكرة رأسية قوية، مستغلا تمريرة عرضية من بول ليرولا، 4. والهدف هو الأول للمدافع التركي الذي انضم إلى ساسولو في فترة الانتقالات الشتوية. وجاء سيناريو الهدف الثاني مماثلا عن طريق ديميرال غير المراقب في نهاية الشوط الأول. وبعد أقل من دقيقة على انطلاق الشوط الثاني، أضاف ساسولو الثالث بفضل مانويل لوكاتيلي، ثم اختتم التسجيل عن طريق دومينيكو بيراردي، 57.

ويذكر أن كييفو لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة هذا الموسم في 30 مباراة مقابل 11 تعادلا و18 هزيمة.