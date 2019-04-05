بايرن ودورتموند.. كلاسيكو حافل بالأحداث التاريخية

اعتادت وسائل الإعلام الألمانية في آخر عشرين عاما على تسمية لقاءات بايرن ودورتموند بـ "الكلاسيكو"، وهما اللذان التقيا لأول مرة في الدوري المحلي في السادس عشر من أكتوبر 1965، في المباراة التي فاز بها دورتموند بهدفين دون رد.

وكان فريق دورتموند السباق لنيل لقب أوروبي بتتويجه في 1966 ببطولة الأندية أبطال الكأس للقارة على حساب ليفربول وهو أول لقب أوروبي لنادي ألماني.

وفاز بايرن بذات اللقب في الموسم التالي، ثم سجل سيطرة كبيرة على بطولة الأندية أبطال الدوري الأوروبية منتصف السبعينات بالفوز بها في أعوام 1947 و75 و76.

وانتظر دورتموند إلى 1997 لرفع الكأس ذات الأذنين على حساب يوفنتوس، وفي الألفية الحالية، عاد بايرن ميونخ ليتوج بالكأس الأغلى في القارة في 2001 و 2013، والأخيرة كانت أمام دورتموند في نهائي ويمبلي.

وهيمن الفريق البافاري على لقب الدوري الألماني في آخر ستة مواسم وقبله توج دورتموند باللقب في عامي 2011 و2012، وحصل دورتموند وبايرن على اللقب 21 مرة في آخر 24 عاما.