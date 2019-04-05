دورتموند: سانشو سيبقى مع الفريق في الموسم المقبل

استبعد نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بيع سانشو، لاعب المنتخب الإنجليزي، في نهاية الموسم الجاري، ويظل سانشو، الذي بلغ عامه التاسع عشر مؤخرا وأصبح لاعبا دوليا هذا الموسم، مرتبطا مع فريق دورتموند بعقد حتى 2022.

وانتشرت عدة اخبار في وسائل الإعلام تفيد بأن دورتموند يتلقى عروضا مغرية من الأندية الأوروبية الكبرى للاستغناء عن خدمات اللاعب.

وقال هانز يواخيم فاتزكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، لموقع "سبوكس" الرياضي : الكل يعرف أن سانشو سيلعب معنا في العام المقبل. هكذا تسير الأمور، ولأنهم يعرفون هذا في أوروبا لم يخاطبنا أحد.

ونفى فاتزكه أن يكون نادي سانشو السابق، مانشستر سيتي، طرفا في أي صفقة لانتقال اللاعب، وقال: لا نعطي أي معلومات عن محتوى العقد، ولكن مانشستر سيتي ليس له أي رأي في هذا الأمر.

ويسعى دورتموند للحفاظ على صدارته للدوري الألماني عندما يحل ضيفا على بايرن ميونخ، الوصيف، يوم السبت.