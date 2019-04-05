رابطة البطولات الأوروبية تعارض تعديلات "دوري الأبطال"

أعلنت رابطة البطولات الأوروبية لكرة القدم معارضتها التعديلات المقترحة على نظام مسابقة دوري الأبطال، وذلك عقب اجتماع لجمعيتها العمومية في مدينة لشبونة البرتغالية يوم الجمعة.

وقال رئيس الرابطة السويدي لارس-كريستر أولسون بعد الاجتماع "كل البطولات متحدة، هدفنا الرئيسي هو حماية البطولات المحلية، الأعوام العشرة الأخيرة كانت سلبية بالنسبة إلى المسابقات الوطنية".

وأشار أولسون إلى أن الرابطة، الجهة المنظمة للدوريات المحلية في القارة العجوز، ستدعو أكثر من 900 نادٍ مشارك في مسابقاتها، إلى اجتماع في مدريد في السادس من مايو والسابع منه لمناقشة "الطريقة التي يرغبون من خلالها تطوير مسابقات كرة القدم الاحترافية في أوروبا".

وسيأتي اللقاء عشية اجتماع في سويسرا بين الاتحاد الاوروبي للعبة "يويفا" ورابطة البطولات لمناقشة تعديلات اقترحتها رابطة الأندية الأوروبية، من شأنها تبديل هيكلية المسابقة القارية الأبرز على مستوى الأندية.

كما انتقدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان منفصل يوم الجمعة، التعديلات المقترحة، مؤكدة أن "الأندية العشرين في البريمرليغ ناقشت مخاوفها الجدية بشأن اقتراحات تغيير صيغة وطريقة التأهل الى مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بدءا من موسم 2024-2025".

أضافت "الأندية أجمعت على أنه من غير الملائم أن تضع هيئات كرة القدم الأوروبية خططا تعدل بنية وبرنامج وتنافسية اللعبة على المستوى المحلي".

وبحسب التقارير الصحافية، تتمحور الإصلاحات الجذرية التي تأمل رابطة الأندية باعتمادها بعد خمسة أعوام، حول تغيير كبير في دور المجموعات يشمل توزيع الفرق على أربع مجموعات من ثماني فرق بدلا من الصيغة الحالية لثماني مجموعات من أربعة فرق.

كما تشمل اقتراحات متعلقة ببلوغ الأدوار الإقصائية والموسم المقبل، وإقامة مباريات في نهاية الأسبوع بدلا من الثلاثاء والأربعاء فقط (باستثناء النهائي)، ما سيؤثر على برامج الدوريات التي تقام غالبيتها السبت والأحد.

ويشمل الاقتراح تأهل الفرق الستة الأولى في كل مجموعة الى النسخة المقبلة من المسابقة، بدلا من أن يكون ذلك مرتبطا - كما هو الحال حاليا - بتصنيفها في نهاية الموسم الكروي في بلادها.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس لوكالة فرانس برس، إن وسائل الإعلام لم "تخترع" الاقتراحات، مضيفا "يتوجب الآن معرفة كيفية منع الطريق الذي سلكه يويفا ورابطة الأندية الأوروبية من أجل تبديل مسابقة ستحتفظ باسمها ولكن ستكون في الواقع مختلفة للغاية، ولا يمكن لأحد أن يرغم البطولات (الوطنية) على تبديل نظامها".