غوارديولا يؤكد جاهزية أغويرو لمباراة برايتون

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن المهاجم سيرجيو أغويرو سيسافر مع بقية التشكيلة لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تعافى تقريبا من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وغاب الدولي الأرجنتيني متصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفا عن انتصار سيتي 2 - صفر على كارديف سيتي يوم الأربعاء وثارت شكوك بشأن مشاركته في مباراة الدور قبل النهائي على ملعب ويمبلي يوم السبت.

وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحافيا "الكل جاهز تقريبا. سيرجيو أغويرو جاهز إلى حد كبير وسيسافر مع الفريق.

وينافس سيتي على كل الجبهات هذا الموسم وقد يفوز بثلاثة ألقاب أخرى بعد حصوله بالفعل على لقب كأس الرابطة. ويتصدر الفريق الدوري الممتاز وبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا وكذلك الدور قبل النهائي في كأس الاتحاد ويتوقع غوارديولا أن تترك التشكيلة الحالية إرثا يدوم لسنوات طويلة.

وأضاف المدرب الإسباني "ما زال الفريق واعدا فيما يتعلق بعدد الألقاب، لكنه يتطور من موسم إلى آخر مع الفوز ببطولات وأصبح أكثر تنظيماً وهو هدفنا. لا يمكننا نسيان ما تحقق في السنوات العشر الأخيرة، فيما يتعلق بألقاب الدوري الممتاز واللعب في دوري الأبطال والتأهل بشكل منتظم للبطولة القارية وهي كلها أمور جيدة جدا. الآن سنحاول البناء على ما تحقق ومعرفة إلى أي مدى نستطيع الوصول".