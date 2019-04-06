أندية الدوري الإنجليزي ترفض بطولة "السوبر" الأوروبي

رفضت الأندية ال20 بدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في إنجلترا بالإجماع اقتراح رابطة الأندية الأوروبية بشأن إقامة دوري السوبر واعتبرته اقتراحا غير مناسب، مشيرة إلى أنه اقتراح غير إيجابي لأنه ينطوي على تغيير في نظم البطولات وروزنامة المباريات والقدرة على المنافسة فيما يتعلق بالمنتخبات.



وذكرت أندية الدوري الإنجليزي ، في بيان رسمي لرابطة الدوري الإنجليزي: لنعمل سويا على حماية الدوري الإنجليزي... في إنجلترا ، تلعب كرة القدم دورا مهما في ثقافتنا وفي حياتنا اليومية حيث يحضر ملايين المشجعين المباريات في كل أنحاء البلاد كما ينتقل الولاء وروح المنافسة من جيل لآخر.



وأضاف البيان: لدينا مزيج رائع من كرة القدم التنافسية والمشجعين المتحمسين وهو ما سندافع عنه بقوة... سنعمل الآن مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وروابط الدوري على التأكيد لمنظمات كرة القدم الأوروبية على ضرورة فهم أهمية هذا والتزامهم بالحفاظ على سلامة واستمرارية بطولات الدوري المحلية.



ويأتي هذا ردا على سعي العديد من الأندية الأوروبية لابتكار بطولة جديدة تنافس دوري أبطال أوروبا وتدر جوائز مالية أكبر.