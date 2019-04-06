إعجاب على "إنستغرام" يحول رابيو إلى سجين لدى باريس

عاقب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاعب وسطه أدريان رابيو بالإيقاف ستة أيام وحسم راتبه الشهر الماضي بسبب إعجابه على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"بفيديو للفرنسي باتريس إيفرا يحتفل بفوز مانشستر يونايتد الإنجليزي على نادي العاصمة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وأشارت شبكة "أر أم سي سبور" الفرنسية السبت إلى أنها اطلعت على رسالة مؤرخة في الثالث من أبريل، تبلغ فيها إدارة سان جيرمان اللاعب الذي ساءت علاقته بالفريق في الأشهر الماضية، بقرارها على خلفية اجتماع عقد قبل أسبوع، وجمعه بمديره العام المفوض جان-كلود بلان والمدير الرياضي أنتيرو هنريكي.



وأوضح مسؤولو النادي في هذه الرسالة أنهم يفرضون على اللاعب عقوبة تأديبية بالإيقاف لمدة ستة أيام وحسم الراتب، مشيرين إلى أن هذه الفترة تمتد بين 15 مارس و20 منه حين كان موقوفا بشكل موقت.



وردا على سؤال السبت خلال المؤتمر الصحافي، لم يؤكد مدرب الفريق الألماني توماس توخيل الأمر مكتفيا بالقول إن المسألة تخص النادي.



واعتبرت إدارة النادي في رسالتها إلى اللاعب، أن إعجابه بفيديو إيفرا الذي يحتفل فيه بتأهل فريقه السابق إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم (فاز في باريس 3-1 إيابا بعد خسارته ذهابا 2-صفر) تسبب باضطراب في صفوف النادي نظرا على وجه الخصوص للارتدادات الإعلامية التي تلته، لكن أيضا الأحداث الخطرة التي جرت على هامش التدريب في ملعب بارك دي برانس في 10 مارس مع المشجعين.



ويمكن لرابيو استئناف هذه العقوبة لدى الاتحاد الفرنسي للعبة، وهو ما لم يقم به حتى الآن، بحسب ما أشارت اليه أر أم سي.



وساءت علاقة رابيو الذي أتم في الثالث من أبريل الحالي، الـ24 من العمر، بفريقه في الأشهر الماضية، لاسيما على خلفية فشل المفاوضات بشأن تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل. وأكد نادي برشلونة الاسباني في أواخر العام الماضي إلى أنه كان على تواصل مع اللاعب للتعاقد معه، من دون أن تصل الأمور إلى خواتيمها.



وانتقدت والدة رابيو ووكيلة أعماله فيرونيك، إدارة سان جيرمان في مارس الماضي بعد إيقاف نجلها عن اللعب، معتبرة في تصريحات صحافية أنه سجين، هو حتى رهينة لدى سان جيرمان.



ولم يتوقف رابيو عن التمارين رغم ايقافه من سان جيرمان، لكن في منشآت لا تخص الأخير رفضت الوالدة الافصاح عن مكانها.