الألماني ماتيوس يؤكد انتهاء مشواره كمدرب

أكد النجم والقائد السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم لوثار ماتيوس الفائز بكأس العالم 1990 يوم السبت انتهاء مسيرته كمدرب كرة قدم، ومهمته الأخيرة كانت مع منتخب بلغاريا الذي انفصل عنه قبل 8 أعوام.

وقال ماتيوس (58 عاماً) وصاحب أكبر عدد من المشاركات مع المنتخب الألماني في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" :العمل بالتدريب انتهى بالنسبة لي.

وأضاف ماتيوس أنه منذ انتهاء عمله كمدرب للمنتخب البلغاري في عام 2011 ، شارك في العديد من المهام الجيدة وجميعها تتعلق بكرة القدم.

ويعمل ماتيوس حاليا خبيرا لدى شبكة "سكاي" التليفزيونية وسفيرا لنادي بايرن ميونخ الألماني ورابطة كرة القدم الألمانية.



ويحتفظ ماتيوس بالرقم القياسي لعدد مرات المشاركة مع المنتخب الألماني حيث خاض 150 مباراة دولية، وشارك مع المنتخب في خمس نسخ من كأس العالم، وكان قائدا للمنتخب المتوج بنسخة 1990 وبعد انتهاء مسيرته كلاعب تولى تدريب عدد من الأندية والمنتخبات.