تزكية سلمان آل خليفة رئيساً لـ"الآسيوي" حتى 2023

احتفظ البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للفترة ما بين عامي 2019 و2023 بعد أن جرى تزكيته يوم السبت في اجتماع الجمعية العمومية التاسع والعشرين للاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو والأمينة العامة للفيفا فاطمة سامورا ورئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد .



وأكد الشيخ سلمان، في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي برافول باتيل، بعد أن منعته ظروف وفاة والدته من الحضور، أنه يشكر كافة الاتحادات الآسيوية على دعمها ووحدتها واستمرارية الحوكمة والنزاهة والعمل الجماعي الذي جعل آسيا موحدة وقوية.



ومن جانبه، أوضح إنفانتينو أن تزكية الشيخ سلمان تدل على وحدة القرار في آسيا وتمسكهم بالرئيس مهنئا الشيخ سلمان بفوزه بالمنصب ومطالبا الجميع الوقوف لدعمه ومواساته في وفاة والدته وهو ما منعه من الحضور .



واستعرض إنفانتينو موقف الفيفا المالي خلال السنوات السابقة قائلا: بات أكثر متانة من ذي قبل، لقد تنامت عائدات الفيفا من خمسة مليارات إلى 4ر6 مليار دولار وهو ما يؤكد قوة التسويق والاستقرار رغم الأزمات المالية التي شهدها العالم.



وأضاف: زادت الاحتياطات المالية من مليار دولار عام 2016 إلى 7ر2 مليار دولار اليوم وسنعيد التفكير باستثمار هذه الاحتياطات لتطوير اللعبة، وستكون للقارة الآسيوية نصيب يصل إلى 90 مليون دولار مستقبلا.