ثنائية بنزيمة تقود الريال لتجاوز إيبار بصعوبة

أحرز النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدفين من ضربتي رأس، قاد بهما فريقه ريال مدريد لقلب تأخره صفر - 1 أمام ضيفه إيبار إلى فوز مثير 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد الريال، الذي عاد لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلة الماضية بخسارته أمام فالنسيا، إلى 60 نقطة، ولكنه ظل في المركز الثاني بترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد إيبار عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم إيبار بهدف حمل توقيع مارك كاردونا في الدقيقة 39، لكن بنزيمه أدرك التعادل للريال في الدقيقة 59، قبل أن يواصل تألقه ويضيف الهدف الثاني للفريق الملكي في الدقيقة 81، ليواصل بذلك هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي.