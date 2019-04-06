داردير يخطف فوزاً ثميناً لإسبانيول أمام جيرونا

سجل لاعب خط الوسط الإسباني سيرجي داردير، ثنائية قاد بها إسبانيول إلى انتصار صعب على مضيفه جيرونا 2 - 1 يوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورفع إسبانيول رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث عشر، متفوقا بفارق أربع نقاط أمام جيرونا صاحب المركز الرابع عشر.



وافتتح سيرجي داردير التسجيل لإسبانيول في الدقيقة 59 ثم أدرك كريستيان ستواني التعادل لجيرونا من ضربة جزاء في الدقيقة 80 ، لكن داردير خطف هدف الفوز لإسبانيول قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.