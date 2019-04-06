لايبزيغ يتغلب على ليفركوزن برباعية ويتمسك بالثالث

فاز فريق لايبزيغ على مضيفه باير ليفركوزن 4 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فولفسبورغ على هانوفر 3 - 1 وفورتونا دوسلدورف على هيرتا برلين 2 - 1 وفوز آينتراخت فرانكفورت على شالكه 2 - 1 وتعادل شتوتغارت مع نورنبرغ 1 - 1.

وسجل أهداف لايبزيغ مارسيل سابيتسر في الدقيقة 17 وتيمو فيرنير في الدقيقة 64 وإيميل فورسبيرغ في الدقيقة 71 من ركلة جزاء وماتيوس كونها في الدقيقة 83. وسجل هدفي باير ليفركوزن كاي هافيرتز، الأول في الدقيقة 11 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 23.

ورفع لايبزيغ رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد باير ليفركوزن عند 42 نقطة في المركز الثامن.