"ماركا": هازارد اتفق مع ريال مدريد.. وسيوقع قريباً

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية أن نجم كرة القدم البلجيكي إيدن هازارد يدخل ضمن الإجراءات التي يركز عليها الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني لإعادة بريق الفريق الملكي.

وكان زيدان عاد مؤخرا إلى تدريب الريال خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي أقيل من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.



وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية ، في وقت متأخر من مساء الجمعة ، أن هازارد (28 عاماً) يأتي ضمن خطط التغيير التي يسعى إليها زيدان وأن العقد بين الأطراف الثلاثة سيتم توقيعه في وقت قريب للغاية.

كما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية ، وطيدة الصلة بمسؤولي الريال أن اللاعب سيسافر قريبا إلى مدريد للبحث عن منزل مناسب لإقامته في العاصمة الإسبانية.



وكان زيدان نفسه أشعل الجدل بهذا الشأن عندما قال ، في مؤتمر صحفي : لن أبدي أي رأي شخصي عن هازارد. سنتحدث بهذا الشأن في نهاية الموسم أو بداية الموسم المقبل.



ويمتد عقد هازارد مع تشيلسي حتى 2020 . وسبق للاعب أن أكد في 2017 أنه يتمنى الانتقال للريال وأن زيدان هو مثله الأعلى. وقال هازارد : اللعب تحت قيادة زيدان حلمي".