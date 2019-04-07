بايرن يخطط لتعيين كان في منصب الرئيس التنفيذي

يواصل نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم التخطيط لإعادة حارسه السابق أوليفر كان للنادي في منصب الرئيس التنفيذي، عندما يعتزل كارل هاينز رومينيغه العمل بعد عامين من الآن.



وقال كان لمحطة "زد.دي.اف" التلفزيونية الألمانية: الأمر يسير، المحادثات بيننا جيدة. ووافق المجلس الاستشاري لبايرن بالفعل على عودة كان، في الوقت الذي أكد فيه رومينيغه: الخطة أن يخلفني أولي.



وخاض كان (49 عاماً) مسيرة حافلة في الملاعب مع بايرن، لكن رومينيغه يرى أن الحارس السابق يحتاج لمزيد من العمل لتولي هذا الدور القيادي. وأوضح كان: بالتأكيد سيكون الأمر تحديا هائلا، لكني أشعر بقدرتي على تولي المهمة.