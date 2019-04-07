خيتافي يهزم بلباو ويقترب من تحقيق حلم "الأبطال"

عزز خيتافي آماله في اللعب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، بعد فوزه على ضيفه أتلتيك بلباو بهدف يوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.



ويدين خيتافي بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنخيل لويس رودريغيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.



ورفع خيتافي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، المؤهل للعب في دوري أبطال أوروبا، وتوقف رصيد أتلتيك بلباو عند 43 نقطة في المركز الثامن.



واستفاد خيتافي من تعادل ألافيس مع ليغانيس 1-1، بالإضافة إلى هزيمة فالنسيا بهدف أمام رايو فايكانو لينفرد بالمركز الرابع بفارق 4 نقاط عن ملاحقيه، بينما سيلعب إشبيلية الذي يملك 46 نقطة خارج أرضه مع بلد الوليد، ولن تغير النتيجة مهما كانت الترتيب.