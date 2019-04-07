روني يُطرد للمرة الأولى في الدوري الأميركي

تعرض وين روني للطرد لأول مرة في مباراة بدوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم بعدما ارتكب مهاجم دي.سي يونايتد خطأ عنيفا ضد دييغو روسي مهاجم لوس أنجلوس.



وفقد روني، الذي يخوض موسمه الثاني مع دي.سي، الكرة وارتكب بعدها خطأ بقدميه ضد أسفل ركبة روسي لاعب أوروغواي، وأخرج الحكم البطاقة الصفراء في البداية لكن بعد استشارة حكم الفيديو المساعد أظهر البطاقة الحمراء أمام لاعب إنجلترا السابق.



وقال روني، الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، للصحفيين: ليس لدي أي حجة. لم تكن بقصد الضرر ولم أحاول إلحاق الأذى به. وأضاف: لكن بكل تأكيد ارتكبت خطأ. كنت أتوقع البطاقة الحمراء عندما منحني البطاقة الصفراء. هذا القرار السليم. وهذه أول بطاقة حمراء لروني منذ 2014 لكنها السابعة في مسيرته مع ناديه ومنتخب بلاده.

وكان دي.سي يونايتد متأخرا 3-صفر عند لحظة الطرد قبل أن يستكمل روسي الثلاثية وتصبح النتيجة 4-صفر.