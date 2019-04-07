ساري يريد استمرار جيرو مع تشيلسي الموسم المقبل

يتوقع ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي أن يستمر أوليفييه جيرو مع النادي اللندني الموسم المقبل، وقال إنه يعتقد أن المهاجم الفرنسي يريد البقاء في ستامفورد بريدج، رغم أن عقد جيرو مع تشيلسي ينتهي في يونيو لكن النادي يملك بندا يسمح بتمديد التعاقد لعام إضافي.



وفي الشهر الماضي قال المهاجم البالغ عمره 32 عاما، والمنضم من أرسنال في يناير من العام الماضي، إنه يريد العودة إلى فرنسا بعد زيادة إحباطه بسبب قلة مشاركاته منذ التعاقد مع غونزالو هيغوايين في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.



وردا على سؤال حول رغبته في الإبقاء على المهاجم الفرنسي قال ساري: نعم بكل تأكيد. أعرف أن النادي يملك بندا يسمح بالتمديد لموسم إضافي لذا أعتقد أنه سيستمر. هل لدي الانطباع أنه يريد البقاء؟ أعتقد ذلك.



وساعد جيرو منتخب فرنسا على إحراز لقب كأس العالم في العام الماضي، لكنه دخل التشكيلة الأساسية لتشيلسي سبع مرات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



ورغم ذلك بدأ جيرو أغلب مباريات تشيلسي في الدوري الأوروبي ويتصدر قائمة هدافي هذه المسابقة برصيد تسعة أهداف.



وعوقب تشيلسي في فبراير بالإيقاف لمدة عام واحد عن التعاقد مع أي لاعب وستنظر لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي "فيفا" القضية في 11 أبريل.

ويستضيف تشيلسي خامس الترتيب منافسه وست هام يونايتد في الدوري يوم الاثنين.