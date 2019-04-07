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ليغانيس يخطف نقطة ثمينة من ألافيس

المصدر: مدريد - د ب أ
ليغانيس رفع رصيده إلى 40 نقطة
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أفلت فريق ليغانيس من هزيمة محققة أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس وتعادل معه 1-1 يوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم ألافيس بهدف في الدقيقة 18 بواسطة جوناثان كاييري من ضربة جزاء. ولكن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف جوناثان سيلفا هدف التعادل القاتل لليغانيس.

ورفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع مقابل 40 نقطة لفريق ليغانيس في المركز العاشر.

كلمات دالّة

#ليغانيس, #ألافيس, #الدوري الإسباني

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