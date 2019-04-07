مونشنغلادباخ يتعثر بالتعادل ويبتعد عن سباق دوري الأبطال

سقط فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في فخ التعادل 1 - 1 أمام ضيفه فيردر بريمن خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" والتي شهدت أيضا فوز هوفنهايم على أوغسبورغ 4 - صفر.

وتقدم مونشنغلادباخ بهدف سجله فلوريان نيوهاوس في الدقيقة 49 وتعادل دافي كلاسين لبريمن في الدقيقة 79. ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس كما رفع بريمن رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثانية، اكتسح فريق هوفنهايم مضيفه أوغسبورغ 4 - صفر، وتقمص إسحاق بلفوضيل دور البطولة لهوفنهايم بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 61 و74 و82، فيما سجل الهدف الرابع أندري كراماريتش في الدقيقة السادسة.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد أوغسبورغ عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.