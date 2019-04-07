ميسي وسواريز يفكان دفاع أتلتيكو ويقربان برشلونة من اللقب

بات برشلونة على مشارف الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا بهدفين على ضيفه أتلتيكو مدريد يوم السبت في قمة مباريات المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.



وارتفع رصيد برشلونة، الساعي للتتويج بلقبه السادس والعشرين في البطولة، إلى 73 نقطة، ليواصل التحليق في صدارة المسابقة، متفوقا بفارق 11 نقطة كاملة على أقرب ملاحقيه أتلتيكو، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي.





واتسمت المباراة بالعصبية الشديدة من كلا الفريقين، الأمر الذي دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء للاعبي الفريقين في سبع مناسبات، فيما قام بطرد دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو في الدقيقة 28، بسبب تلفظه بعبارات غير لائقة إلى الحكم.





وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 85، ليسجل نجمه الأوروغواياني لويس سواريز الهدف الأول لأصحاب الأرض، فيما تكفل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86.







وعزز ميسي موقعه في صدارة ترتيب هدافي البطولة، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 33 هدفا، متفوقا بفارق 13 هدفا على أقرب ملاحقيه سواريز.

ويأتي هذا الفوز ليمنح برشلونة دفعة معنوية هامة قبل لقائه المرتقب مع مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم.



ويحلم برشلونة بالتتويج بالثلاثية التاريخية "الدوري وكأس الملك ودوري الأبطال"، لاسيما بعدما صعد للمباراة النهائية لكأس الملك التي يواجه خلالها فالنسيا.