واتفورد يقلب خسارته أمام وولفرهامبتون ويواجه سيتي في النهائي

تأهل فريق واتفورد إلى المباراة النهائية ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على وولفرهامبتون 3 - 2 يوم الأحد في الدور قبل النهائي من البطولة.

وأنهى وولفرهامبتون الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله مات دوهيرتي في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، عزز وولفرهامبتون تقدمه بهدف ثان سجله راؤول خيمينز في الدقيقة 63، ثم قلص واتفورد النتيجة بهدف سجله جيرارد ديلوفيو في الدقيقة 79 قبل أن يسجل تروي دييني هدف التعادل لواتفورد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة من ركلة جزاء، ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين. واستطاع واتفورد أن يسجل هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول عن طريق جيرارد ديلوفيو في الدقيقة 104.

وضرب واتفورد موعدا مع مانشستر سيتي في المباراة النهائية التي تقام يوم 18 مايو المقبل، وصعد مانشستر سيتي للمباراة النهائية بعد فوزه على برايتون 2 - 1 يوم السبت.