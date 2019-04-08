بايرن يواجه فيردر بريمن في نصف نهائي الكأس

أوقعت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم التي سحبت يوم الأحد، بايرن ميونخ في مواجهة مضيفه فيردر بريمن، بينما سيحل لايبزيغ ضيفا على هامبورغ من الدرجة الثانية.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي في 23 أبريل و24 منه، على أن يستضيف الملعب الأولمبي في برلين النهائي في 25 مايو.

ويعول الفريق البافاري المتوج بلقب الدوري الألماني في المواسم الستة الأخيرة، على المنافسات المحلية هذا الموسم بعد خروجه من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.

ويسعى بايرن إلى حسم لقب البوندسليغا حيث يتصدر بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند بعد فوزه الكبير عليه في المرحلة الثامنة والعشرين 5-صفر، وبلغ نصف نهائي مسابقة الكأس التي أحرز لقبها 18 مرة (رقم قياسي)، آخرها في 2016.

أما بريمن، فيبحث عن لقبه السابع في مسابقة الكأس والأول منذ 2009، علما أن المشاركة الأخيرة له في النهائي تعود إلى 2010.