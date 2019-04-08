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ديمبلي يعزز صفوف برشلونة قبل مواجهة يونايتد

المصدر: برشلونة - رويترز
ديمبلي عانى من إصابة في عضلات الفخذ
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أعلن برشلونة الإسباني أنه ضم الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لتشكيلته لخوض مباراة ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم امام مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأربعاء.

وابتعد ديمبلي بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية وكان آخر ظهور له في الفوز 5-1 على ليون في إياب دور 16 بدوري الأبطال في 13 مارس الماضي وكان بانتظار الحصول على موافقة الأطباء قبل أن يتمكن من المشاركة.

وأعلن إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة أسماء 22 لاعبا يوم الاثنين سيسافرون إلى مانشستر وسيتم استبعاد أربعة من تشكيلة المباراة التي ستضم 18 لاعبا.

وتألق ديمبلي مع برشلونة هذا الموسم عقب معاناته في موسمه الأول مع الفريق الكاتالوني بعد انضمامه مقابل 147 مليون يورو من بروسيا دورتموند في أغسطس 2017.

كلمات دالّة

#مانشستر يونايتد, #برشلونة, #ديمبلي

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