دي بروين: سيتي قادر على التعامل مع أجواء ستاد توتنهام الجديد

يقول كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي إن فريقه لا يخشى اللعب في استاد توتنهام هوتسبير الجديد عندما يلتقي الفريقان هناك في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وأبلغ لاعب الوسط البلجيكي الصحفيين قبل زيارة سيتي للاستاد الجديد الذي تبلغ سعته 62 ألف مشجع يوم الثلاثاء: الاستاد الجديد لا يشغلني. أهتم أكثر بالفريق الذي نواجهه. الكل يتحدث حول الاستاد وكأنه شيء استثنائي. كل الأندية لديها استادات، وكل الأندية تمتلك مشجعين.



وأضاف: سيشعرون بالمزيد من الحماس على الأرجح، لكن في نهاية المطاف إنه استاد يوجد به مشجعون. لا أعتقد أن هناك أي فارق.



ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين خلف ليفربول لكن تتبقى له مباراة، وبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على برايتون آند هوف ألبيون 1-صفر يوم السبت.



وعقب فوزه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم، ما زال سيتي في طريقه نحو رباعية من الألقاب لكن دي بروين يقول إنه لا يجب التفكير في ذلك الآن.



وتابع: هل تعرفون الجدول المزدحم الذي ينتظرنا؟ أعتقد أن الناس لا يقدرون بالشكل المناسب توالي المباريات سريعا بهذه الطريقة. لا يوجد وقت حتى لإراحة أنفسنا لذلك كيف يمكننا التفكير في ما سيحدث خلال أربعة أسابيع؟.