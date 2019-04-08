غوارديولا: توتنهام لا يقف على كين ويمتلك فريقاً مميزاً

حذر الإسباني جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لاعبي الفريق من الاستهانة بفريق توتنهام عندما يلتقي الفريقان يوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأشار غوارديولا ، في المؤتمر الصحفي لفريقه يوم الاثنين قبل مباراة يوم الثلاثاء، إلى أن توتنهام فريق جيد ولا يمكن اختزاله في المهاجم هاري كين، وأوضح : توتنهام ليس هاري كين فقط. يتميز توتنهام بقوة بدنية كما أنه فريق رائع. قلت هذا ألف مرة... إنها مسابقة أخرى ، ونعلم مدى صعوبتها. كل الفرق المتأهلة لدور الثمانية مرشحة للفوز باللقب.

واعترف غوارديولا : توتنهام منافس قوي نعرفه جيدا. عندما نواجهه ، يلعب بقوة دائما. يعتمد على الرقابة اللصيقة والضغط المكثف. نستعد له جيدا. وغم هذا ، أكد غوارديولا أنه لا يرى أي تأثير لخوض المباراة على الاستاد الجديد لتوتنهام، وقال : هذا يؤثر على المشاهدين والجماهير. ولكنه لا يترك أثرا علينا. نعلم ما سنواجهه في هذه المباراة ونعرف كيف نتعامل معه خاصة إذا لعبنا كفريق.

وأشار غوارديولا إلى أن هذه الفترة من الموسم لا تشهد أفضل لياقة ذهنية وبدنية للاعبين بالتأكيد ولكن الفريق أكد أنه يتمتع بالقدرة على التركيز الشديد في المباريات التي يخوضها كل ثلاثة أيام.

وعن التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة يوم الثلاثاء، أوضح غوارديولا أنه يتطلع لحالة بعض اللاعبين مشيرا إلى أن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو تدرب مع الفريق للمرة الأولى بعد تعافيه من الإصابة وأصبح بحال أفضل، ويرى غوارديولا أن اللاعبين بنيامين ميندي وكايل ووكر يمكنهما أيضا المشاركة في المباراة.